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    Ущерб от тайфуна "Соуделор" в Китае составил около 1,4 млрд. долларов США

    В восточнокитайских провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу от тайфуна пострадали 3,11 млн. человек

    Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В восточнокитайских провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу от тайфуна "Соуделор" пострадали 3,11 млн. человек, еще 17 погибли и пятеро человек числятся пропавшими без вести.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный штаб КНР по борьбе с наводнениями и засухой.

    В докладе ведомства отмечается, что прямой экономический ущерб от стихийного бедствия оценивается в 8,73 млрд. юаней (1,4 млрд. долларов США).

    "Соуделор" обрушился на китайское побережье в субботу. Удару стихии в той или иной степени подверглись провинции Фуцзянь, Цзянси, Чжэцзян и Аньхой.

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