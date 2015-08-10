Ущерб от тайфуна "Соуделор" в Китае составил около 1,4 млрд. долларов США

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ В восточнокитайских провинциях Чжэцзян, Фуцзянь и Цзянсу от тайфуна "Соуделор" пострадали 3,11 млн. человек, еще 17 погибли и пятеро человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Государственный штаб КНР по борьбе с наводнениями и засухой.

В докладе ведомства отмечается, что прямой экономический ущерб от стихийного бедствия оценивается в 8,73 млрд. юаней (1,4 млрд. долларов США).

"Соуделор" обрушился на китайское побережье в субботу. Удару стихии в той или иной степени подверглись провинции Фуцзянь, Цзянси, Чжэцзян и Аньхой.