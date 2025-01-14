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Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $250-275 млрд

Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $250-275 млрд Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до $250-275 млрд.
Другие страны
14 января 2025 г. 10:53
Ущерб от пожаров в Калифорнии вырос до $250-275 млрд

Ущерб от бушующих в Калифорнии пожаров увеличился до $250-275 млрд.

Как передает Report со ссылкой на американские СМИ, об этом сообщил сервис наблюдения за погодой AccuWeather.

"AccuWeather увеличил предварительную оценку общей суммы ущерба и экономических потерь до $250-275 млрд из-за быстро распространяющихся, усиливаемых ветрами пожаров на юге Калифорнии", - говорится в сообщении.

Лесные пожары, начавшиеся в округе Лос-Анджелес 7 января, признаны самыми масштабными в истории штата. По данным властей, общая площадь возгораний превысила 16 тыс. гектаров. По меньшей мере 24 человека погибли, а более 12,3 тыс. строений, включая дома знаменитостей, были уничтожены. Метеорологи отмечают, что сухая и ветреная погода стала причиной быстрого распространения огня.

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Версия на английском языке Over $250 billion in damages, economic loss from LA wildfires, AccuWeather estimates
Версия на азербайджанском языке Kaliforniyada yanğınlar nəticəsində dəyən zərər 250-275 milyard dollara çatıb

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