    Ущерб от наводнений в Индонезии может превысить $4 млрд

    Другие страны
    • 04 декабря, 2025
    • 13:29
    Экономические потери от наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии могут составить порядка 68,67 трлн индонезийских рупий ($4,1 млрд), что сопоставимо с 0,29% валового внутреннего продукта (ВВП).

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Jakarta Post со ссылкой на данные Центра экономических и правовых исследований Индонезии.

    Национальное поисковое и спасательное агентство Индонезии сообщило, что стихийное бедствие было спровоцировано ливнями, которые продолжаются в регионе уже больше недели. Селевые потоки повредили жилые здания, дороги и инфраструктуру, затруднив доступ спасателей в наиболее пострадавшие районы. В результате разгула стихии погибли свыше 800 человек.

