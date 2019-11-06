Ущерб от акций протеста в Ираке достиг 6 млрд долларов

Размер ущерба от охвативших Ирак протестных акций достиг 6 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду официальный представитель главнокомандующего Вооруженных сил Ирака генерал Абдель Карим Халаф.

Он призвал участников протестов, которые в настоящее время проходят в Багдаде и ряде провинций в центральной части страны и на юге Ирака, к отказу от насилия и нападений на госучреждения, промышленные предприятия, особенно действующие в нефтяной сфере.

"Армия не позволит нападать на офисы иностранных нефтяных компаний", - подчеркнул генерал. Он также указал, что недопустимо "перекрывать мосты и дороги, которые обеспечивают нормальную жизнь иракцев", предупредив против приближения к любым военным объектам.