Ущерб мировой экономике от экстремальных погодных явлений оценили в $2 трлн

Экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата Земли, обошлись мировой экономике более чем в 2 трлн долларов за последние 10 лет.

Экстремальные погодные явления, связанные с изменением климата Земли, обошлись мировой экономике более чем в 2 трлн долларов за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте Международной торговой палаты в Париже.

В отчете рассматривается около 4 тыс. погодных явлений, которые произошли в период с 2014 по 2023 год и затронули жизнь в общей сложности 1,6 млрд человек. Исследователи учитывали как прямой ущерб от разрушения жилых домов, предприятий и объектов инфраструктуры, так и влияние погодных условий на производительность труда.

Как указывается в документе, "только за последние 2 года глобальный экономический ущерб достиг 451 млрд долларов, что на 19 % больше, чем за предыдущие 8 лет".

"Данные за последнее десятилетие показывают, что изменение климата - это не проблема будущего: снижение производительности из-за экстремальных погодных явлений сказывается на экономике уже сейчас", - отметил генеральный секретарь палаты Джон Дентон.

Исследование проводила консалтинговая компания Oxera.