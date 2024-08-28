Ущерб компаний ФРГ от кибератак достиг рекордных €267 млрд

Более 80% компаний в ФРГ пострадали от кражи данных за последние 12 месяцев, ущерб от кибератак в 2024 году почти достиг рекордных €267 млрд.

Более 80% компаний в ФРГ пострадали от кражи данных за последние 12 месяцев, ущерб от кибератак в 2024 году достиг почти рекордных €267 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного федеральным объединением информационных технологий Bitkom.

Уточняется, что в 2023 году жертвами кибератак стали 72% германских компаний, а убытки от действий киберпреступников составляли €205,9 млрд. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 году, когда злоумышленникам удалось причинить ущерб в €223,5 млрд.

Около 70% компаний, пострадавших от кибератак, заявили, что виновата в этом организованная преступность (год назад такого мнения придерживались 61% фирм). Еще 20% жертв киберпреступности считают, что за атаками на них стояли зарубежные спецслужбы (годом ранее так полагали 7%).

"Угрозы безопасности немецкой экономике обостряются. Предприятия должны продолжать усиливать защитные меры. Это относится как к кибератакам, так и к "классическим" преступлениям вроде прослушки или кражи документов на бумажном носителе", - комментирует результаты исследования президент Bitkom Ральф Винтергерст. По его мнению, в современном мире особую важность приобрела тема IT-безопасности, обеспечение которой "должно повсеместно стать задачей руководства компаний".