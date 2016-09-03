Ушаков: встреча Путина и Обамы на саммите G20 пока не согласована

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Встреча президентов России и США Владимира Путина и Барака Обамы на саммите G20 в Китае может состояться, но она пока не согласована.

Как передает Report, со ссыллой на ТАСС, об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"Теоретически может вполне на саммите "двадцатки". Она не согласована, но может состояться, если лидеры об этом договорятся в рабочем порядке", — сказал он на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.