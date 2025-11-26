Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ушаков: Уиткофф приедет в Москву на следующей неделе

    Другие страны
    • 26 ноября, 2025
    • 10:12
    Достигнута предварительная договоренность о приезде cпецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе.

    Как передает Report, об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    "Он [приедет] и еще ряд представителей администрации, которые имеют отношение к украинским делам", - отметил помощник президента.

    Ушаков также отметил, что отношения с Соединенными Штатами выстраиваются, однако процесс происходит "тяжело".

    "Они [отношения РФ и США] сейчас выстраиваются, выстраиваются тяжело. Выстраиваются путем такого рода контактов, в том числе по телефону", - сказал он.

    Yuri Uşakov: Uitkoff növbəti həftə Moskvaya gələcək

