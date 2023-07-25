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Юрий Ушаков: Визит Путина в Турцию есть в планах

Юрий Ушаков: Визит Путина в Турцию есть в планах Визит президента России Владимира Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны, о сроках Москва и Анкара пока не договаривались.
Другие страны
25 июля 2023 г. 19:43
Юрий Ушаков: Визит Путина в Турцию есть в планах

Визит президента России Владимира Путина в Турцию есть в планах и у российской, и у турецкой стороны, о сроках Москва и Анкара пока не договаривались.

Как передает Report, об этом заявил журналистам помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

"Что касается контактов с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, то я могу подтвердить, что в планах и у турецкой, и у российской стороны имеется осуществление визита нашего президента в Турцию, но о конкретных датах, о конкретных сроках мы пока еще не договаривались", - сказал он.

"Был упомянут август, упоминались и другие варианты, но мы конкретно к этой работе еще не приступили. Хотя мы имеем в виду, что наш президент обещал Эрдогану приехать в Турцию. Обещание было дано сразу после победы президента Турции на последних выборах", - добавил Ушаков.

Журналисты поинтересовались, есть ли вопрос зерновой сделки на повестке в контактах между двумя лидерами. Ушаков на это сказал: "То, что в ходе визита или в ходе предстоящих контактов по телефону - они часто общаются по телефону - будут затронуты вопросы, касающиеся зерновой сделки, то, мне кажется, это вполне естественно".

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