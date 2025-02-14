Урсула фон дер Ляйен: Торговые войны не имеют смысла

Торговые войны не имеют смысла, и ЕС готов ответить на вводимые другими сторонами пошлины.

Торговые войны не имеют смысла, и ЕС готов ответить на вводимые другими сторонами пошлины.

Как передает Report, об этом в ходе выступления на конференции по безопасности в Мюнхене заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы верим, что торговые войны и карательные пошлины не имеют смысла", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что неоправданные пошлины на товары из ЕС "не останутся без ответа".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп поручил своей администрации проработать вопрос о введении пошлин против тех стран, в которых действуют аналогичные меры против американских товаров. Он отметил, что, в частности, его не устраивает то, как ЕС организовал торговлю с США. "ЕС крайне плохо к нам относился", - заявил Трамп.