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Урсула фон дер Ляйен отправляется с визитом в Украину

Урсула фон дер Ляйен отправляется с визитом в Украину Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала свой визит в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Европейского союза с целью обеспечения энергетической безопасности страны в преддверии зимы.
Другие страны
19 сентября 2024 г. 15:10
Урсула фон дер Ляйен отправляется с визитом в Украину

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала свой визит в Киев для обсуждения с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку Европейского союза с целью обеспечения энергетической безопасности страны в преддверии зимы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ.

Как отмечают издания, соответствующее заявление глава ЕК сделала сегодня в Брюсселе на совместной с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролем пресс-конференции.

"Через две недели начнется отопительный сезон. Поскольку температура падает, Евросоюз готов усилить поддержку Украины. Готовимся к зиме вместе, - сказала она. - После пресс-конференции я отправлюсь в Киев, чтобы завтра лично обсудить эти вопросы с президентом Зеленским".

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