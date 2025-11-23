Урсула фон дер Ляйен: Каждый украинский ребенок должен воссоединиться с семьей

Евросоюз, Украина и Канада совместно организуют саммит Международной коалиции за возвращение украинских детей, что должно быть первостепенным вопросом в глобальной повестке.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на фоне начала в Женеве переговоров по мирного плану США для завершения российско-украинской воны.

"Из всех ужасов, вызванных войной РФ, ни один не задевает так глубоко, как этот. Десятки тысяч мальчиков и девочек остаются в российском плену. Мы не успокоимся, пока каждый из них не воссоединится со своей семьей, в своем доме, где ему и положено быть", - заявила глава ЕК, указав, что этот вопрос должен быть ключевым элементом соглашения.

Любой надежный и устойчивый мирный план должен в первую очередь положить конец убийствам и военным действиям, не создавая при этом почву для будущих конфликтов, отметила фон дер Ляйен.

Она особо выделила три элемента устойчивого мира. Первые два касаются невозможности изменения границ силой и отсутствия ограничений на ВСУ, что сделает уязвимой Украину и подорвет европейскую безопасность. Последний касается признание центральной роли ЕС в обеспечении мира для Украины.

"Украина выбрала европейский путь. Это начинается с восстановления страны, интеграции в наш единый рынок и оборонную промышленную базу и, в итоге, присоединение к Евросоюзу", - указала она.

Европа продолжит работу вместе с Украиной, государствами-членами, "коалицией желающих" и США, чтобы добиться реального прогресса на пути к миру, заключила она.