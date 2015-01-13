Уровень заболеваемости лихорадкой Эбола начал снижаться

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Глава Центра по контролю и профилактике заболеваний США Том Фрайден (Tom Frieden) сообщил во вторник, что эпидемия лихорадки Эбола, от которой в Западной Африке пострадали более 21 тыс. человек, может быть взята под контроль в ближайшее время, так как число заражений ежедневно снижается. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, наибольший риск состоит в том, что в настоящий момент сохраняется низкий уровень распространения, а это значит, что в любой момент может возникнуть новая вспышка заболевания. Об этом сказал Фрайден.

Он добавил: "Мы должны добраться до "нуля" (случаев заражения) и оставаться на "нуле", а это требует наблюдения и контроля".

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 12 января, зараженными в трех наиболее уязвимых странах - Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне - оказались более 21 тысячи человек, из них 10 тысяч в Сьерра-Леоне. От смертельного вируса скончались 8 371 человек, более 3,5 тысячи из которых в Либерии.