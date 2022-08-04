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Уровень инфляции в Бельгии увеличился до 9,9%

Уровень инфляции в Бельгии увеличился до 9,9% Уровень инфляции в Бельгии по итогам второго квартала 2022 года увеличился до 9,9%, что стало самым высоким показателем с 1997 года, когда европейское статистическое агентство Евростат начало вести подсчеты.
Другие страны
4 августа 2022 г. 15:10
Уровень инфляции в Бельгии увеличился до 9,9%

Уровень инфляции в Бельгии по итогам второго квартала 2022 года увеличился до 9,9%, что стало самым высоким показателем с 1997 года, когда европейское статистическое агентство Евростат начало вести подсчеты.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в четверг центр мониторинга цен Министерства экономики королевства.

Рост цен в Бельгии наблюдается со второй половины 2021 года. Две трети всей инфляции в стране приходится на энергетический сектор: энергоносители подорожали в период с апреля по июнь на 64,3%. При этом стоимость продовольственных товаров выросла на 6,5%. В большей степени увеличились цены на готовую пищевую продукцию (на 8,3%), а также на табак и алкоголь. Кроме того, повысилась стоимость услуг (3,6%) и промышленных товаров (3,4%).

В соседних с Бельгией государствах инфляция также достигла высоких показателей: в Нидерландах - 10,3%, в Германии - 7,5%, во Франции - 6,1% в годовом исчислении.

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