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Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды

Ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию Флориды Надвигающийся на Флориду ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий.
Другие страны
9 октября 2024 г. 17:58
Ураган Милтон может кардинально изменить береговую линию Флориды

Надвигающийся на Флориду ураган "Милтон" может кардинально изменить береговую линию штата из-за эрозии песчаных дюн и затопления прибрежных территорий.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

"По прогнозам экспертов USGS, волны и штормовой нагон от "Милтона" потенциально могут вызвать эрозию и заплеск волны на 100% всех прибрежных пляжей во Флориде", - сказано в сообщении.

По заявлению океанографа Кары Доран, занимающейся прогнозом изменений береговой линии, большая часть западного побережья Флориды уже сильно пострадала от недавнего урагана "Хелен", вызвавшего затопления и полную эрозию дюн. Это привело к тому, что на многих участках берега нет дюн, которые могли бы его защитить, поэтому сейчас побережье особенно уязвимо перед надвигающимся ураганом "Милтон".

Власти Флориды рекомендовали более 5,5 млн жителей штата покинуть свои дома и эвакуироваться из-за приближения урагана "Милтон".

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