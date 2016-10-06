Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Ураган "Мэтью" унес жизни 23 человек на Гаити. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили власти страны.

Число пострадавших в стране может вырасти, поскольку власти пока не смогли наладить контакт с некоторыми пострадавшими регионами.

Временно исполняющий обязанности президента Гаити Жоселерм Привер заявил, что ситуация во многих крупных городах на юге островного государства катастрофическая. Согласно его заявлению, в срочной помощи нуждаются города Жереми, Ле-Ке, Пор-Салю и другие.

Помимо 23 погибших еще три человека считаются пропавшими без вести.

Ураган "Мэтью" стал самым сильным ураганом в регионе за последние 10 лет. Он обрушился на Гаити 4 октября. Ураган сопровождался сильными ливнями и разрушительными ветрами. На Гаити он привел к наводнениям и оползням.

Всего власти смогли добиться эвакуации 21 тыс. человек. Сейчас они пытаются обеспечить их едой и питьевой водой.