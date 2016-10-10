Ураган "Мэтью" на Гаити: количество погибших возросло до 1000

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Количество жертв холеры, которая распространилась после урагана "Мэтью" на Гаити, возросло до 1000 человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова местного правительственного чиновника.

Мощный ураган, самый свирепый Карибский шторм за последние почти десять лет, настиг Гаити во вторник. Как пишет издание, официальный список погибших от центрального органа гражданской защиты составляет 336. Причиной таких заниженных данных является тот факт, что чиновники должны посетить каждую деревню, чтобы подтвердить цифры. Власти должны были начать хоронить умерших в местах массовых захоронений в Жереми, сообщил агентству самый старший центральный правительственный чиновник в Гранд Ансе, регионе на западном полуострове Гаити, Кеднер Френеля. По его словам, в регионе погибло 522 человека.