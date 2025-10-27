Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 27 октября, 2025
    • 15:29
    Ураган Мелисса движется в сторону Ямайки

    Ураган 5-й категории "Мелисса" движется в сторону Ямайки.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на метеорологическую службу Майами.

    Сообщается, что ураган несет с собой штормовой ветер, максимальная скорость которого достигает 260 км/ч. и волны, которые могут привести к наводнениям.

    "Вероятны катастрофические внезапные наводнения и многочисленные оползни", - цитирует Sky News сообщение службы.

