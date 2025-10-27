Ураган "Мелисса" движется в сторону Ямайки
Другие страны
- 27 октября, 2025
- 15:29
Ураган 5-й категории "Мелисса" движется в сторону Ямайки.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на метеорологическую службу Майами.
Сообщается, что ураган несет с собой штормовой ветер, максимальная скорость которого достигает 260 км/ч. и волны, которые могут привести к наводнениям.
"Вероятны катастрофические внезапные наводнения и многочисленные оползни", - цитирует Sky News сообщение службы.
