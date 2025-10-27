Ураган "Мелисса" движется в сторону Ямайки

Ураган 5-й категории "Мелисса" движется в сторону Ямайки.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News со ссылкой на метеорологическую службу Майами.

Сообщается, что ураган несет с собой штормовой ветер, максимальная скорость которого достигает 260 км/ч. и волны, которые могут привести к наводнениям.

"Вероятны катастрофические внезапные наводнения и многочисленные оползни", - цитирует Sky News сообщение службы.