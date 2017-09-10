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    Ураган "Ирма" приближается к Флориде

    Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн. жителей

    Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Штормовой ветер и ливень 10 сентября обрушились на юг штата Флорида, в то время как к полуострову приближается разрушительный ураган "Ирма".

    Как передает Report, об этом сoобщает BBC.

    На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

    Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн. жителей - это более четверти всего населения Флориды.

    "Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье. 

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