Ураган "Ирма" приближается к Флориде

Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Штормовой ветер и ливень 10 сентября обрушились на юг штата Флорида, в то время как к полуострову приближается разрушительный ураган "Ирма".

Как передает Report, об этом сoобщает BBC.

На побережье растет уровень воды, ожидается, что ураган приведет к затоплениям районов, находящихся в низине.

Местные власти приказали эвакуироваться 6,3 млн. жителей - это более четверти всего населения Флориды.

"Ирма", как ожидается, достигнет побережья Соединенных Штатов около полудня в воскресенье.