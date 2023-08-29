О нас

Ураган "Идалия" оставил без света 60% населения западной провинции Кубы

Ураган "Идалия" оставил без света 60% населения западной провинции Кубы Тропический шторм "Идалия", который усилился до урагана во вторник утром, нарушил электроснабжение несколько районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио.
Другие страны
29 августа 2023 г. 17:43
Ураган Идалия оставил без света 60% населения западной провинции Кубы

Тропический шторм "Идалия", который усилился до урагана во вторник утром, нарушил электроснабжение несколько районов западной кубинской провинции Пинар-дель-Рио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал Cubadebate.

Согласно информации, из-за порывов ветра и выпадения большого количеств осадков около 60% потребителей в настоящий момент не имеют доступ к электричеству.

Всего в регионе проживают более 570 тыс. человек. О жертвах или разрушениях не сообщается.

Эпицентр стихии находится в 500 км к югу от города Тампа (штат Флорида) и 200 км к северу от западной оконечности Кубы. Шторм движется на север со скоростью около 22 км/ч.

Ожидается, что к вечеру вторника "Идалия" достигнет штатов Южная Каролина и Флорида, на большей части которого губернатор Рон Десантис уже объявил чрезвычайное положение. Прогнозируемое на среду попадание шторма на сушу принесет с собой опасные подтопления местности и большое количество осадков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Hurricane Idalia leaves 60% of Cuba’s western province population without electricity

Самое важное

Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
МИД Азербайджана ответил французскому министру: Призываем прекратить провокационные заявления
29 августа 2023 г. 17:20
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП Лачын
Арестованы армянские футболисты, задержанные на ППП "Лачын"
28 августа 2023 г. 21:21
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
Утверждена Государственная программа по развитию социальных услуг в Азербайджане на 2023-2026 годы
28 августа 2023 г. 20:16
Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
ФотоОбсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
27 августа 2023 г. 16:12
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
Президент Азербайджана принял министра национальной обороны Турции
27 августа 2023 г. 13:08
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
Президент: Те, кто в течение тридцати лет оправдывал армянскую оккупацию, сегодня выступают против нас с исками
26 августа 2023 г. 20:37
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
Президент Азербайджана: Очередные праздничные мероприятия пройдут 17 октября в городе Физули
26 августа 2023 г. 20:07
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной в селе Забух и встретились с жителями
26 августа 2023 г. 19:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi