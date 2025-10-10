Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

    Другие страны
    • 10 октября, 2025
    • 17:48
    Американская UPS уничтожает тысячи посылок из-за таможенных трудностей

    Американская компания UPS, специализирующаяся на экспресс-доставке и логистике, уничтожает тысячи посылок из-за трудностей, вызванных таможенной политикой США.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телекомпания NBC.

    "Тысячи посылок, отправляемых UPS в США , застревают в транспортных узлах по всей стране, не в силах преодолеть новые таможенные требования, введенные администрацией Трампа", - говорится в публикации.

    В UPS сообщили, что посылки скапливаются на складах компании, поэтому от многих из них приходится избавляться. Неизвестность местонахождения посылок вызвала волну недовольств среди клиентов компании.

    NBC отмечает, что задержки вызваны изменчивостью тарифной политики США в отношении конкретных стран и определенных групп товаров.

