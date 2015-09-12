​Упавший на паломников кран в Мекке принадлежит клану Усамы бен Ладена

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Башенный кран, обрушившийся на паломников в мечети Аль-Харам в Мекке, принадлежит немецкой компании, которой управляет строительный конгломерат Saudi BinLaden Group.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении издания Daily Mail.

Компания Saudi BinLaden Group, принадлежащая семье Усамы бен Ладена, в данный момент осуществляет проект по расширению площади мечети стоимостью 14 миллиардов долларов. По замыслу проекта после ремонтных работ мечеть сможет вмещать до 2,2 миллиона человек одновременно.

Saudi BinLaden Group была основана в 1931 году Мохаммедом бен Ладеном, отцом Усамы бен Ладена. Она заключила множество строительных контрактов в Саудовской Аравии.

Трагический инцидент произошел в пятницу. Жертвами падения крана, по последним данным, стали 107 человек, еще 238 получили ранения. Причиной падения могли стать сильные дожди и ветры.

Мечеть Аль-Харам — Запретная мечеть — главная и крупнейшая в мире мечеть, во внутреннем дворе которой находится главная святыня ислама — Кааба.