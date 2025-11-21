Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

    Другие страны
    • 21 ноября, 2025
    • 02:20
    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

    Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России.

    Как передает Report, об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

    Он подчеркнул, что США готовы оказывать дальнейшее давление на Россию, если она "продолжит игнорировать призывы к прекращению огня".

    "Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - добавил постпред.

    Майк Уолтц США Украина Постпред США Россия санкции

    Последние новости

    02:38

    Forbes: Партнерство с США обусловлено стратегической ролью Азербайджана в регионе

    Внешняя политика
    02:20

    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

    Другие страны
    01:46

    Более 40 человек погибли в центральном Вьетнаме из-за наводнений

    Другие страны
    01:19

    Число погибших при ударе РФ по украинскому Тернополю возросло до 28

    Другие страны
    00:57

    Президент "Барселоны" назвал нереальным возвращение Месси в качестве игрока

    Футбол
    00:28

    Министр: Агропарки на освобожденных землях Азербайджана сформируют новую модель

    АПК
    00:05
    Фото

    Глава азербайджанской общины в США избрана вице-президентом Южной турецко-американской торговой палаты

    Другие
    00:00

    Мухаммед Мустафа: Газа и Западный берег – единое целое и основа для создания Палестинского государства

    Другие страны
    23:48

    Министр: В селах Лачына осуществлена переоценка земельного потенциала

    АПК
    Лента новостей