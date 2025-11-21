Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные экономические санкции против России.

Как передает Report, об этом заявил постпред США при ООН Майк Уолтц на заседании Совета Безопасности всемирной организации по Украине.

Он подчеркнул, что США готовы оказывать дальнейшее давление на Россию, если она "продолжит игнорировать призывы к прекращению огня".

"Мы также продолжим предоставлять оружие для обороны Украины", - добавил постпред.