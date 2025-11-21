Uolts: ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır
- 21 noyabr, 2025
- 03:11
Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiyaya qarşı əlavə iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclasında ABŞ-nin təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Mayk Uolts bəyan edib.
O vurğulayıb ki, ABŞ Rusiyaya "atəşkəs çağırışlarını görməzlikdən gəlməyə davam edərsə", əlavə təzyiq göstərməyə hazırdır.
"Biz həmçinin Ukraynanın müdafiəsi üçün silah verməyə davam edəcəyik", – deyə daimi nümayəndə əlavə edib.
