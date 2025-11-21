İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    • 21 noyabr, 2025
    • 03:11
    Uolts: ABŞ Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Rusiyaya qarşı əlavə iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməyə hazırdır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukrayna ilə bağlı iclasında ABŞ-nin təşkilatdakı daimi nümayəndəsi Mayk Uolts bəyan edib.

    O vurğulayıb ki, ABŞ Rusiyaya "atəşkəs çağırışlarını görməzlikdən gəlməyə davam edərsə", əlavə təzyiq göstərməyə hazırdır.

    "Biz həmçinin Ukraynanın müdafiəsi üçün silah verməyə davam edəcəyik", – deyə daimi nümayəndə əlavə edib.

    Уолтц: США готовы ввести новые санкции против России

