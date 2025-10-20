UNRWA: Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточен

Объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, остается крайне недостаточным.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) Сэм Роуз.

По его словам, хотя возобновление работы контрольно-пропускных пунктов является положительным шагом, объем доставляемой помощи по-прежнему "значительно ниже необходимого".

Роуз отметил, что до сих пор не определены перечень товаров, разрешенных для ввоза в сектор, а также список организаций, которые могут ввозить гумпомощь.

"Помимо предметов первой необходимости, без которых людям не выжить, требуются также учебные материалы и временное жилье. Важно не только, какие товары доставляются, но и какие организации имеют право это делать", - цитирует BBC слова представителя UNRWA.