    UNRWA: Объем поступающей в сектор Газа гуманитарной помощи недостаточен

    Другие страны
    • 20 октября, 2025
    • 15:09
    Объем гуманитарной помощи, поступающей в сектор Газа, остается крайне недостаточным.

    Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом заявил представитель Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA) Сэм Роуз.

    По его словам, хотя возобновление работы контрольно-пропускных пунктов является положительным шагом, объем доставляемой помощи по-прежнему "значительно ниже необходимого".

    Роуз отметил, что до сих пор не определены перечень товаров, разрешенных для ввоза в сектор, а также список организаций, которые могут ввозить гумпомощь.

    "Помимо предметов первой необходимости, без которых людям не выжить, требуются также учебные материалы и временное жилье. Важно не только, какие товары доставляются, но и какие организации имеют право это делать", - цитирует BBC слова представителя UNRWA.

