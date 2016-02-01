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    Университет в Оклахоме закрыт из-за сообщений о вооруженном человеке

    Сведений о произведенных выстрелах или о пострадавших пока не поступало

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Баптистский Университет Оклахомы, расположенный в американском городе Шони (штат Оклахома), временно закрыт после сообщений о нахождении на территории учебного заведения вооруженного человека. Информации о произведенных выстрелах или о пострадавших пока не поступало, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Многочисленные сотрудники полиции находятся на территории кампуса, пытаясь найти подозреваемого.

    Университет был основан в 1910 году, в настоящий момент там обучаются около 2 тыс. студентов.

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