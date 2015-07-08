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    United Airlines приостановила полеты из-за технических сбоев

    У авиакомпании возникли проблемы с автоматизацией

    Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Одна из крупнейших авиакомпаний США United Airlines приостановила все полеты из-за технического сбоя.

    Как отмечает Report, об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

    Речь идет о "проблемах с автоматизацией", сообщило FAA, не приводя подробностей.

    Сколько рейсов были затронуты сбоем, не сообщается. Авиакомпания пока не прокомментировала ситуацию.

    Аналогичный инцидент произошел в компании 2 июня. Самолеты авиакомпании, находившиеся на земле, задержались примерно на 40 минут из-за "проблем с автоматизацией". Авиакомпания сообщила, что задержала рейсы, чтобы "снабдить самолеты необходимой полетной информацией", также не предоставив более подробных объяснений.

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