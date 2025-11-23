Умеров: Согласование мирного плана по Украине находится на завершающем этапе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что мирный план по завершению российско-украинской войны находится на завершающем этапе согласования.

Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале по предварительным итогам встреч украинской делегации в рамках переговоров по плану в Женеве.

"Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к нашим замечаниям - это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - говорится в публикации.

Отметим, что 23 ноября в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта.