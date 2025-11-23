Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    Умеров: Согласование мирного плана по Украине находится на завершающем этапе

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 19:25
    Умеров: Согласование мирного плана по Украине находится на завершающем этапе

    Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что мирный план по завершению российско-украинской войны находится на завершающем этапе согласования.

    Как передает Report, об этом он написал в своем телеграм-канале по предварительным итогам встреч украинской делегации в рамках переговоров по плану в Женеве.

    "Текущая редакция документа, хотя и находится на завершающем этапе согласования, уже отражает большинство ключевых украинских приоритетов. Мы высоко ценим конструктивное взаимодействие с США и их внимательное отношение к нашим замечаниям - это позволяет двигаться вперед в совместном процессе. Ожидаем дальнейшего прогресса в течение сегодняшнего дня", - говорится в публикации.

    Отметим, что 23 ноября в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта.

    Рустем Умеров российско-украинская война план по Украине переговоры в Женеве

    Последние новости

    20:26

    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие
    20:08

    На 104-м километре трассы Баку–Газах затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    19:53

    Шалва Папуашвили: Средний коридор увеличит инвестиции в Южном Кавказе

    В регионе
    19:49

    В Нигерии 50 похищенным террористами школьникам удалось сбежать

    Другие страны
    19:25

    Умеров: Согласование мирного плана по Украине находится на завершающем этапе

    Другие страны
    18:56

    Папуашвили: Запуск Зангезурского коридора принесет пользу всему региону

    В регионе
    18:42

    ССО Украины нанесли удар по ключевым позициям российских войск на Покровском направлении

    Другие страны
    18:26

    Трамп назвал войну между РФ и Украиной катастрофой

    Другие страны
    18:10

    Зеленский: План США может учесть ряд критически важных для Украины элементов

    Другие страны
    Лента новостей