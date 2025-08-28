    Ильхам Алиев Лига конференций УЕФА прогноз погоды

    Умеров: Поддержка, оказываемая Украине Турцией, очень важна для Европы

    Другие страны
    • 28 августа, 2025
    • 22:33
    Умеров: Поддержка, оказываемая Украине Турцией, очень важна для Европы

    Председатель Совета безопасности Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    Как сообщает Report, об этом украинский чиновник написал на своей странице в X.

    "Турция постоянно оказывает поддержку Украине. Эта поддержка очень важна не только для нашего государства, но и для всей Европы и региональной системы безопасности. Я поблагодарил Турецкую Республику за приверженность укреплению мира, стабильности и справедливости в нашем регионе", - подчеркнул Умеров.

    Стороны также обсудили "широкий спектр вопросов", в том числе ситуацию с безопасностью и расширение стратегического партнерства между Киевом и Анкарой.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Rüstəm Umerov: Türkiyənin Ukraynaya dəstəyi Avropa üçün çox vacibdir

    Последние новости

    03:05

    "Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференций

    Футбол
    02:58

    Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23

    Другие страны
    02:36

    Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛА

    Другие страны
    02:23

    Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию Европы

    Другие страны
    01:52

    Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"

    Другие страны
    01:09

    Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперники

    Футбол
    00:46

    Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по Украине

    Другие страны
    00:17

    Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкой

    Другие страны
    23:51

    Госдеп одобрил возможную продажу Украине более 3 тыс. ракет ERAM

    Другие страны
    Лента новостей