Умеров: Поддержка, оказываемая Украине Турцией, очень важна для Европы

Председатель Совета безопасности Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает Report, об этом украинский чиновник написал на своей странице в X.

"Турция постоянно оказывает поддержку Украине. Эта поддержка очень важна не только для нашего государства, но и для всей Европы и региональной системы безопасности. Я поблагодарил Турецкую Республику за приверженность укреплению мира, стабильности и справедливости в нашем регионе", - подчеркнул Умеров.

Стороны также обсудили "широкий спектр вопросов", в том числе ситуацию с безопасностью и расширение стратегического партнерства между Киевом и Анкарой.