Умеров: Поддержка, оказываемая Украине Турцией, очень важна для Европы
Другие страны
- 28 августа, 2025
- 22:33
Председатель Совета безопасности Украины Рустем Умеров встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.
Как сообщает Report, об этом украинский чиновник написал на своей странице в X.
"Турция постоянно оказывает поддержку Украине. Эта поддержка очень важна не только для нашего государства, но и для всей Европы и региональной системы безопасности. Я поблагодарил Турецкую Республику за приверженность укреплению мира, стабильности и справедливости в нашем регионе", - подчеркнул Умеров.
Стороны также обсудили "широкий спектр вопросов", в том числе ситуацию с безопасностью и расширение стратегического партнерства между Киевом и Анкарой.
Последние новости
03:05
"Бешикташ" уволил Сульшера после поражения в квалификации Лиги конференцийФутбол
02:58
Число жертв российского удара по Киеву возросло до 23Другие страны
02:36
Хегсет заявил о создании в США группы по противодействию БПЛАДругие страны
02:23
Зеленский: Важно, чтобы в Вашингтоне услышали единую позицию ЕвропыДругие страны
01:52
Вэнс назвал наплыв нелегалов "первопричиной текущих проблем США"Другие страны
01:09
Гурбанов Гурбанов: Все команды, с которыми мы сыграем, - весьма серьезные соперникиФутбол
00:46
Названа дата экстренного заседания Совбеза ООН по УкраинеДругие страны
00:17
Хуситы начали производить ракеты с разделяющейся боеголовкойДругие страны
23:51