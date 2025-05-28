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Умеров: Киев передал свой меморандум Москве

Умеров: Киев передал свой меморандум Москве Украина передала российской стороне свой меморандум, отражающий позицию страны относительно прекращения огня.
Другие страны
28 мая 2025 г. 23:52
Умеров: Киев передал свой меморандум Москве

Украина передала российской стороне свой меморандум, отражающий позицию страны относительно прекращения огня.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова.

"Они получили этот документ. Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работы. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их меморандум, чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны", - отметил он.

Умеров подчеркнул, что отныне российская сторона имеет еще минимум четыре дня, чтобы передать свои предложения Украине.

Он напомнил, что ранее российская сторона обещала передать "меморандум" сразу после обмена.

"Мы призываем российскую сторону немедленно выполнить это обещание и прекратить попытки сделать встречу деструктивной. Дипломатия должна быть содержательной, а новая встреча должна иметь результат", - подчеркнул он.

Напомним, что на переговорах в Стамбуле 16 мая стороны договорились письменно изложить свое видение возможного прекращения огня.

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