Умерла старейшая долгожительница в мире

Старейшая в мире жительница Испании Мария Браньяс Морера, родившаяся в США и пережившая две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию гриппа 1918 года и пандемию COVID-19, скончалась в возрасте 117 лет.

Старейшая жительница мира испанка Мария Браньяс Морера, родившаяся в США и пережившая две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию гриппа 1918 года и пандемию COVID-19, скончалась в возрасте 117 лет.

Как передает Report, об этом сообщила ее семья в социальной сети "Х".

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли", - говорится в сообщении.

Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

По ее данным, после смерти Браньяса старейшим человеком в мире является японка Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года. Сейчас ей 116 лет.