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Умерла старейшая долгожительница в мире

Умерла старейшая долгожительница в мире Старейшая в мире жительница Испании Мария Браньяс Морера, родившаяся в США и пережившая две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию гриппа 1918 года и пандемию COVID-19, скончалась в возрасте 117 лет.
Другие страны
20 августа 2024 г. 15:10
Умерла старейшая долгожительница в мире

Старейшая жительница мира испанка Мария Браньяс Морера, родившаяся в США и пережившая две мировые войны, гражданскую войну в Испании, пандемию гриппа 1918 года и пандемию COVID-19, скончалась в возрасте 117 лет.

Как передает Report, об этом сообщила ее семья в социальной сети "Х".

"Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как хотела: во сне, без боли", - говорится в сообщении.

Возраст долгожительницы был подтвержден американской Группой геронтологических исследований и организацией LongeviQuest.

По ее данным, после смерти Браньяса старейшим человеком в мире является японка Томико Итоока, которая родилась 23 мая 1908 года. Сейчас ей 116 лет.

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Версия на английском языке Spanish woman believed to be oldest person in world dies at age 117
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