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    Умерла одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Одна из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, скончалась. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник кубинское телевидение.

    23-летняя Греттель Ландрове умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии. Таким образом, число жертв произошедшей 18 мая авиакатастрофы возросло до 111 человек.

    Ландрове была уроженкой города Ольгин, куда направлялся разбившийся самолет, но в последнее время жила в Гаване.

    Состояние двух других женщин, выживших при крушении самолета, остается критическим. Они также находятся в больнице имени Каликсто Гарсии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.

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