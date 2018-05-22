Умерла одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Одна из трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, скончалась.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник кубинское телевидение.

23-летняя Греттель Ландрове умерла в гаванской больнице имени Каликсто Гарсии. Таким образом, число жертв произошедшей 18 мая авиакатастрофы возросло до 111 человек.

Ландрове была уроженкой города Ольгин, куда направлялся разбившийся самолет, но в последнее время жила в Гаване.

Состояние двух других женщин, выживших при крушении самолета, остается критическим. Они также находятся в больнице имени Каликсто Гарсии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.