​Умерла девушка Джеймса Бонда

Британская актриса Онор Блэкман умерла в возрасте 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление семьи актрисы.

Блэкман умерла от естественных причин в своем доме в британском городе Льюис.

Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).

Блэкман также играла в фильмах "Мистер Питкин в тылу врага" (The Square Peg, 1958), "Гибель "Титаника" (A Night to Remember, 1958), "Дневник Бриджит Джонс" (Bridget Jones's Diary, 2001), сериалах "Мстители" (The Avengers, 1961-1969) и "Коломбо" (Columbo, 1968-2003).