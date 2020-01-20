Умер спикер Сената Чехии Ярослав Кубера

Спикер Сената парламента Чехии Ярослав Кубера умер в возрасте 72 лет.

Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Сената в Твиттер.

В должность Кубера вступил в 2018 году. Причины смерти пока не сообщаются.