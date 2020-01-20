Умер спикер Сената Чехии Ярослав Кубера

Спикер Сената парламента Чехии Ярослав Кубера умер в возрасте 72 лет.
Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Сената в Твиттер.
В должность Кубера вступил в 2018 году. Причины смерти пока не сообщаются.
Спикер Сената парламента Чехии Ярослав Кубера умер в возрасте 72 лет.
Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Сената в Твиттер.
В должность Кубера вступил в 2018 году. Причины смерти пока не сообщаются.
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