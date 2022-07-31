Умер экс-президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос умер в возрасте 94 лет.

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос умер в возрасте 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила руководитель управления по связям с общественностью при главе государства Трикси Крус-Анхелес.

"С глубокой скорбью мы узнаем о смерти бывшего президента Фиделя В. Рамоса", - написала она в своих соцсетях.

Рамос оставляет после себя яркое наследие и надежное место в истории благодаря участию в великих переменах Филиппин как в качестве военного, так и в роли главы исполнительной власти, отметила руководитель управления по связям с общественностью.

Она также добавила, что вся страна соболезнует его семье, друзьям и единомышленникам.

Фидель Вальдес Рамос был 12-м президентом Филиппин. Он был у власти с 1992 по 1998 год. Он зарекомендовал себя как политик правого крыла. Во время протестов против диктатуры президента Фердинанда Маркоса он поддержал оппозицию и помог Корасон Акино осуществить военный переворот. Придя к власти, продолжал политику рыночных реформ, приватизации и привлечения иностранных инвестиций, в противовес социалистическим реформам времен "демократической революции" Фердинанда Маркоса.