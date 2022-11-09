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Умер доверенный финансовый советник Елизаветы II Ивлин де Ротшильд

Умер доверенный финансовый советник Елизаветы II Ивлин де Ротшильд Британский банкир и в прошлом доверенный финансовый советник покойной королевы Елизаветы II, член известной династии финансистов - сэр Ивлин де Ротшильд скончался в Лондоне возрасте 91 года.
Другие страны
9 ноября 2022 г. 16:08
Умер доверенный финансовый советник Елизаветы II Ивлин де Ротшильд

Британский банкир и в прошлом доверенный финансовый советник покойной королевы Елизаветы II, член известной династии финансистов - сэр Ивлин де Ротшильд скончался в Лондоне возрасте 91 года.

Как передает Report cо ссылкой на британские СМИ, об этом семья Ротшильда опубликовала заявление, в котором говорится о том, что он скончался после непродолжительной болезни.

Ивлин де Ротшильд занимал пост председателя банка N.M.Rothschild & Sons с 1976 по 2003 год. Он также известен тем, что был посвящен в рыцари в 1989 году.

"Никто так не экономит, как королева, - сообщил он в интервью газете London Evening Standard в 2017 году.- Королева выросла во время войны. Она очень дисциплинированна".

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