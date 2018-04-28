Умер бывший президент Гватемалы Альваро Арсу

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Экс-президент Гватемалы и действующий мэр одноименной столицы страны Альваро Арсу ушел из жизни в возрасте 72 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на члена столичного муниципального совета Розу Марию Ботрон.

По информации агентства, причиной смерти стал сердечный приступ, который случился у бывшего лидера Гватемалы во время игры в гольф.

Соболезнования в связи с кончиной Арсу выразил нынешний президент республики Джимми Моралес. "Гватемала потеряла великого человека, который посвятил свою жизнь служению", - написал лидер страны на странице в Twitter.

Арсу занимал пост президента Гватемалы с 1996 по 2000 годы.