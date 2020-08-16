Умер брат президента США Роберт Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что его брат Роберт умер в субботу.

Президент США Дональд Трамп сообщил о кончине своего младшего брата Роберта, которому было 72 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, его заявление распространила пресс-служба Белого дома.

"С тяжелым сердцем сообщаю, что мой замечательный брат Роберт сегодня с миром ушел из жизни. Он был не просто моим братом, а лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы встретимся снова. Память о нем будет всегда жить в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром", - заявил американский лидер.

Телекомпания NBC ранее сообщала о госпитализации Роберта Трампа в связи с тяжелым заболеванием. Источники не сообщили, о каких именно проблемах со здоровьем шла речь. Трамп, в свою очередь, говорил, что Роберт переживает "тяжелые времена", однако он надеется на его выздоровление.