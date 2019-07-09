​Умер бывший президент Аргентины

Бывший президент Аргентиныскончался в возрасте 81 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999, но уже в декабре 2001 года досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.