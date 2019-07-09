​Умер бывший президент Аргентины

Умер бывший президент АргентиныУмер бывший президент Аргентины
Бывший президент Аргентины Фернандо де ла Руа скончался в возрасте 81 года, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.Ранее сообщалось, что де ла Руа был госпитализирован в клинику Alexander Fleming в Буэнос-Айресе из-за сердечной и почечной недостаточности.В связи со смертью де ла Руа в стране объявлен трехдневный траур.Де ла Руа занял пост президента Аргентины в 1999, но уже в декабре 2001 года досрочно ушел в отставку из-за массовых беспорядков на фоне обострения экономического кризиса.
https://report.az/storage/news/f60602df97c90e15895731f20565a82a/5ba60437-c20d-462d-949b-2d87269a458a_292.jpg
Эта новость также доступна на других языках:
Читайте также
Другие новости из категории
- В амстердамском аэропорту столкнулись два самолета 09 июля, 2019 / 16:24
- Совет ЕС принял запасной вариант финансирования бюджета на случай "жесткого" Brexit 09 июля, 2019 / 15:28
- В Греции принесло присягу новое правительство 09 июля, 2019 / 13:35
- Министр администрации Хорватии подал в отставку после публикаций в СМИ 09 июля, 2019 / 10:57
- Трамп обиделся на посла Великобритании 09 июля, 2019 / 09:28
- Около 13 тыс. человек оказались в зоне наводнения на северо-востоке Индии 09 июля, 2019 / 08:51
- Глава администрации Гонконга назвала законопроект об экстрадиции "мертвым" 09 июля, 2019 / 07:12
- Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 09 июля, 2019 / 06:56
- В Мексике задержали 228 мигрантов из стран Центральной Америки 09 июля, 2019 / 05:44
- Мадуро объявил о начале переговоров с венесуэльской оппозицией на Барбадосе 09 июля, 2019 / 05:08
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости