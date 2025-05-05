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Ультраправый политик выиграл первый тур выборов президента в Румынии

Ультраправый политик выиграл первый тур выборов президента в Румынии Глава румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР) Джордже Симион выиграл первый тур повторных выборов президента Румынии, прошедший 5 мая.
Другие страны
5 мая 2025 г. 01:47
Ультраправый политик выиграл первый тур выборов президента в Румынии

Глава румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР) Джордже Симион выиграл первый тур повторных выборов президента Румынии, прошедший 5 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК страны, после обработки 97% бюллетеней, Симион лидирует с результатом 40,07% голосов. Абсолютного большинства он не набрал, поэтому на выборах будет второй тур.

Второе место занимает поддержанный левоцентристским альянсом "Румыния, вперед" Крин Антонеску, получивший 20,72% голосов избирателей. Третий результат показывает основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии", генеральный мэр Бухареста Никушор Дан - 20,58%. После подсчета 100% голосов станет ясно, кто из них выйдет вместе с Симионом во второй тур.

По данным ЦИК, в первом туре проголосовали около 9,57 миллиона человек, или 53,2% от общего числа граждан Румынии, имеющих право голоса. На заграничных участках проголосовали 973 тысячи человек.

Симион накануне заявил, что в случае победы на повторных президентских выборах он может вернуть к власти отстраненного крайне правого политика Кэлина Джорджеску - он победил в первом туре предыдущих выборов, однако его итог был аннулирован.

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