Ультраправый политик выиграл первый тур выборов президента в Румынии

Глава румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР) Джордже Симион выиграл первый тур повторных выборов президента Румынии, прошедший 5 мая.

Глава румынской националистической партии "Альянс за объединение румын" (АОР) Джордже Симион выиграл первый тур повторных выборов президента Румынии, прошедший 5 мая.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦИК страны, после обработки 97% бюллетеней, Симион лидирует с результатом 40,07% голосов. Абсолютного большинства он не набрал, поэтому на выборах будет второй тур.

Второе место занимает поддержанный левоцентристским альянсом "Румыния, вперед" Крин Антонеску, получивший 20,72% голосов избирателей. Третий результат показывает основатель правоцентристского "Союза спасения Румынии", генеральный мэр Бухареста Никушор Дан - 20,58%. После подсчета 100% голосов станет ясно, кто из них выйдет вместе с Симионом во второй тур.

По данным ЦИК, в первом туре проголосовали около 9,57 миллиона человек, или 53,2% от общего числа граждан Румынии, имеющих право голоса. На заграничных участках проголосовали 973 тысячи человек.

Симион накануне заявил, что в случае победы на повторных президентских выборах он может вернуть к власти отстраненного крайне правого политика Кэлина Джорджеску - он победил в первом туре предыдущих выборов, однако его итог был аннулирован.