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Ультраправый кандидат в президенты Румынии потребовал компенсацию за военную помощь Украине

Ультраправый кандидат в президенты Румынии потребовал компенсацию за военную помощь Украине Глава партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион, одержавший подеду в первом туре президентских выборов, заявил, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную поддержку Украине.
Другие страны
9 мая 2025 г. 15:25
Ультраправый кандидат в президенты Румынии потребовал компенсацию за военную помощь Украине

Глава партии "Альянс за единство румын" Джордже Симион, одержавший подеду в первом туре президентских выборов, заявил, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную поддержку Украине.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, он выступил против поставок вооружений Киеву, подчеркнув, что переданный зенитный комплекс Patriot и другие расходы должны быть возмещены.

Симион отметил, что в вопросах Украины придерживается нейтралитета и отказа от эскалации, а также солидарен с позицией администрации Дональда Трампа.

Он также допустил, что может заблокировать помощь ЕС Украине, подчеркнув, что в оборонной сфере Румыния должна полагаться на НАТО, а не на Евросоюз.

Его соперник, мэр Бухареста Никушор Дан, напротив, заявил о намерении продолжать поддержку Киева в случае победы на выборах.

Второй тур голосования в Румынии назначен на 18 мая.

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