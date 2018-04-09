Украину впервые пригласили на встречу глав МИД G7

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Министра иностранных дел Украины Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД стран G7.

Как передает Report, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

По словам дипломата, Киев впервые будет присутствовать на "полноценном плановом мероприятии" стран "Большой семерки". Дипломат подчеркнул, что П.Климкин получил приглашение на встречу от коллеги, канадского министра Христи Фриланд.

"Мы видим в этом приглашении общую волю всех наших друзей в странах Большой семерки", - заявил А.Шевченко.

Отметим, что "группа семи" ("Большая семерка", G7) - объединение семи ведущих экономически развитых стран, в которое входят США, Германия, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Канада. В 2018 году саммит состоится в Торонто 22 апреля.