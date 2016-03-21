Украинского пилота доставили в Донецкий суд на оглашение приговора

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Украинская летчица Надежда Савченко, обвиняемая в причастности к гибели журналистов в Донбассе, доставлена в Донецкий суд Ростовской области, который 21 и 22 марта огласит приговор по ее делу, передает РИА «Новости».

Во двор суда заехал кортеж, сопровождаемый машинами с мигалками. Савченко, закованную в наручниках, провели в здание под усиленной охраной.

Ранее сообщалось, что в город Донецк Ростовской области на судебное заседание по делу Савченко выехала «группа поддержки» по поручению президента страны Петра Порошенко.