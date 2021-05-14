Украинский политик помещен под домашний арест

Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс при этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о заключении под стражу Медведчука с альтернативой в виде залога.

Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля включительно.

При этом суд обязал Медведчука: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.

Украинского политика также обязали сдать документы для выезда за границу и носить электронный браслет.

Отметим, что суд огласил только резолютивную часть решения.