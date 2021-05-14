Украинский политик помещен под домашний арест

Печерский районный суд Киева поместил народного депутата Украины Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.
Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста избрана до 9 июля включительно.
При этом суд обязал Медведчука: не покидать Киев и Киевскую область без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора и суд об изменении места проживания или места работы, воздерживаться от общения с подозреваемыми и свидетелями.
Украинского политика также обязали сдать документы для выезда за границу и носить электронный браслет.
Отметим, что суд огласил только резолютивную часть решения.