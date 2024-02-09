President
О нас

Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране

Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране Украина уже разработала технологии для производства более миллиона FPV-дронов и сотен тысяч беспилотников, способных пролететь на тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ударов, ранее недоступных.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 18:54
Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране

Украина уже разработала технологии для производства более миллиона FPV-дронов и сотен тысяч беспилотников, способных пролететь на тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ударов, ранее недоступных.

Как сообщил в интервью восточноевропейскому бюро Report министр по вопросам стратегических отраслей Украины Александр Камышин, украинские технологии позволили сделать Черноморский флот в Крыму неэффективным, вынудив российские корабли направиться в другие порты или "оказаться на дне".

По его словам, производственные возможности Украины сегодня значительно превышают финансовые.

И более 10 стран уже ведут совместное производство роботизированных систем. "Например, завод Baykar по производству систем Bayraktar. Генеральный директор компании Халук Байрактар ​​недавно был в Украине, и мы с ним проверили ход производства. Я рад, что завод строится и что есть возможность создавать и производить современные роботизированные системы в Украине. В настоящее время мы работаем с рядом стран и продолжим выпускать подобные системы в различных конфигурациях", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın yeni hərbi dron və robot imkanları açıqlanıb - EKSKLÜZİV

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и его сын Гейдар Алиев посетили военные объекты ВВС
9 февраля 2024 г. 14:53
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
Премьер-министр Хорватии поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:57
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
Генсек ОЭС поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 20:33
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент Хорватии направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 20:17
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
Владимир Путин: Придаем большое значение союзническим отношениям с Азербайджаном
8 февраля 2024 г. 20:07
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
Владимир Путин поздравил президента Ильхама Алиева
8 февраля 2024 г. 19:31
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Нечирван Барзани позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 18:36
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
Президент Ильхам Алиев принял Генсека и главу международной миссии по наблюдению за выборами ТЮРКПА
8 февраля 2024 г. 16:15
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Владимир Путин позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 февраля 2024 г. 12:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi