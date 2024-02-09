Украинский министр рассказал о производстве военных дронов в стране

Украина уже разработала технологии для производства более миллиона FPV-дронов и сотен тысяч беспилотников, способных пролететь на тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ударов, ранее недоступных.

Украина уже разработала технологии для производства более миллиона FPV-дронов и сотен тысяч беспилотников, способных пролететь на тысячи километров. Это открывает новые перспективы для военных инноваций и нанесения ударов, ранее недоступных.

Как сообщил в интервью восточноевропейскому бюро Report министр по вопросам стратегических отраслей Украины Александр Камышин, украинские технологии позволили сделать Черноморский флот в Крыму неэффективным, вынудив российские корабли направиться в другие порты или "оказаться на дне".

По его словам, производственные возможности Украины сегодня значительно превышают финансовые.

И более 10 стран уже ведут совместное производство роботизированных систем. "Например, завод Baykar по производству систем Bayraktar. Генеральный директор компании Халук Байрактар ​​недавно был в Украине, и мы с ним проверили ход производства. Я рад, что завод строится и что есть возможность создавать и производить современные роботизированные системы в Украине. В настоящее время мы работаем с рядом стран и продолжим выпускать подобные системы в различных конфигурациях", - добавил он.