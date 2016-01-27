Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Всемирно известный украинский авиаконцерн "Антонов" прекращает существование.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, согласно решению правительства, концерн ликвидируется, а входившие в его состав предприятия передаются "Укроборонпрому".

Правительство приняло такое решение в связи с отсутствием участников, поскольку все три предприятия, которые собственно и составляли концерн, еще в прошлом году вышли из его состава и были включены в концерн "Укроборонпром".

Кабинет министров также поручил Минэкономразвития создать ликвидационную комиссию и организовать ликвидацию концерна.