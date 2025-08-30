Украинские военные уничтожили склад взрывчатки ВС РФ
- 30 августа, 2025
- 17:25
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожило склад взрывчатки ВС РФ в Тульской области.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный в городе Алексин Тульской области России.
Сообщается, что на защищенном подземном складе хранилось большое количество пироксилинового пороха, который является бездымным, и используется в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателей.
Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки власти направили большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.
