Украинские военные уничтожили склад взрывчатки ВС РФ

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожило склад взрывчатки ВС РФ в Тульской области.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный в городе Алексин Тульской области России.

Сообщается, что на защищенном подземном складе хранилось большое количество пироксилинового пороха, который является бездымным, и используется в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателей.

Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки власти направили большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.