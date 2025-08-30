    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Украинские военные уничтожили склад взрывчатки ВС РФ

    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 17:25
    Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины уничтожило склад взрывчатки ВС РФ в Тульской области.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    В ночь на 30 августа силы ГУР атаковали подземный склад взрывчатых веществ, расположенный в городе Алексин Тульской области России.

    Сообщается, что на защищенном подземном складе хранилось большое количество пироксилинового пороха, который является бездымным, и используется в боеприпасах стрелкового вооружения, артиллерийских систем и отдельных ракетных двигателей.

    Отмечается, что жители Алексина слышали громкие взрывы, а к месту атаки власти направили большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Ukrayna hərbçiləri Rusiya Silahlı Qüvvələrinin partlayıcı anbarını məhv ediblər

