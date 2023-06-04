Украинская армия продвинулась на Сватовском направлении фронта

Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.

Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении Луганской области и смогли продвинуться на 400 метров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.