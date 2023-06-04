О нас

Украинская армия продвинулась на Сватовском направлении фронта

Украинская армия продвинулась на Сватовском направлении фронта Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении и смогли продвинуться на 400 метров.
Другие страны
4 июня 2023 г. 16:30
Украинская армия продвинулась на Сватовском направлении фронта

Украинские военные успешно контратаковали российские силы на Сватовском направлении Луганской области и смогли продвинуться на 400 метров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского.

Командующий посетил украинских защитников на передовой и отметил, что ВСУ не только обороняются, но и контратакуют.

По словам Сырского, оккупанты усилили свою группировку штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных. Россияне перешли к наступательным действиям в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное. Они пытаются "продавить оборону" украинских войск.

Сырский отметил успешно работу украинских защитников, которые в условиях штурмов смогли отбросить врага и продвинуться на разных участках.

"Хочу отметить работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады, которое не только отбило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров", - отметил генерал.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ordusu cəbhənin bir sıra istiqamətlərində irəliləyib

Другие новости из категории

На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли 14 человек
На юго-западе Китая в результате схода оползня погибли 14 человек
4 июня 2023 г. 13:47
В США из-за удара молнии произошел пожар на нефтебазе
В США из-за удара молнии произошел пожар на нефтебазе
4 июня 2023 г. 13:14
В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг
В Италии автобус вылетел с дороги и упал в овраг
4 июня 2023 г. 12:10
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС
SpaceX запустит грузовой корабль Cargo Dragon к МКС
4 июня 2023 г. 11:02
Премьер-министр Бельгии получил травмы при падении с велосипеда
Премьер-министр Бельгии получил травмы при падении с велосипеда
4 июня 2023 г. 10:44
При столкновении поездов в Индии погибли 294 человека, более 1 000 пострадали
При столкновении поездов в Индии погибли 294 человека, более 1 000 пострадали
4 июня 2023 г. 09:16
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене
Министры ОПЕК+ встретятся в Вене
4 июня 2023 г. 08:25
Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса
Спикер сейма Литвы: парламенты стран НАТО видят Украину среди членов Альянса
4 июня 2023 г. 08:12
Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе
Корабль КНР едва не столкнулся с эсминцем США в Тайваньском проливе
4 июня 2023 г. 07:52
Более 50 военных убиты при нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали
Более 50 военных убиты при нападении боевиков на базу Афросоюза в Сомали
4 июня 2023 г. 07:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi