Украинские города в течение ночи подверглись массированным атакам, есть пострадавшие

В ночь на 16 июля ВС РФ подвергли массированному удару украинскую Винницу, в результате чего пострадали семь человек.

В ночь на 16 июля ВС РФ подвергли массированному удару украинскую Винницу, в результате чего пострадали семь человек.

Как передает Report , об этом в Facebook сообщила замглавы Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, после ударов зафиксированы попадания по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры.

Согласно информации, из семи пострадавших у пятерых диагностировали ожоги, двое в тяжелом состоянии, трое – средней степени тяжести, уточнила чиновница.

Ударам российских войск в течение ночи подвергся и Харьков, где, по словам главы ОГА Олега Синегубова, за 20 минут зафиксировали 17 взрывов, предварительно пострадали три человека.

Ночная атака была совершена также на Кривой Рог, в городе наблюдались массовые отключения электричества, тяжелое ранение получил 17-летний парень, врачи борются за его жизнь, указал глава Совета обороны города Александр Вилкул.