Украина заявила, что может выйти из ПАСЕ

Украина может свести к нулю участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в случае, если полномочия РФ будут восстановлены. Как передает Report, об этом сообщает глава украинской делегации Владимир Арьев на своей странице в "Фейсбуке".

“Если россиян восстановят без всяких условий, Украине в ПАСЕ нечего делать. Осталось два дня” - заявил он.

На сессии ассамблеи в Страсбурге проводится голосование по вопросу постановления, которое гарантирует право России без ограничений принимать участие в работе ПАСЕ, а также голосовать и выступать на обсуждениях.